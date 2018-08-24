Бывшему президенту Южной Кореи ужесточили приговор

Бывшему президенту Южной Кореи Пак Кын Хе увеличили срок тюремного заключения до 25 лет. Об этом сообщает агентство Yonhap.

Суд постановил оштрафовать Кын Хе на 20 миллиардов вон (17,8 миллионов долларов) и приговорить ее к 25 годам тюрьмы. Прокуратура требовала назначить ей штраф в размере 118,5 миллиардов вон (105,5 миллионов) и приговорить ее к 30 годам тюрьмы.

В апреле 2018 года Кын Хе приговорили к 24 годам тюремного заключения и штрафу в 18 миллиардов южнокорейских вон, это около 17,5 миллионов долларов. Суд поддержал, в частности, пункты о разглашении государственной тайны, вымогательстве и получении взяток, а также о злоупотреблении властью.

Суд Сеула в феврале 2018 также приговорил подругу бывшего президента Южной Кореи — ключевого фигуранта коррупционного скандала — Чхве Сун Силь к 20 годам тюрьмы. Ее признали виновной в подкупе, злоупотреблении влиянием и вымогательстве.

Политический скандал в Южной Корее разразился после того, как стало известно, что президент допустила к секретным документам свою близкую подругу Чхве Сун Силь. Кроме того, подруга президента вымогала деньги крупных компаний, заставляя перечислять большие суммы в связанные с ней фонды.