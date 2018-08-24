В Госдепартаменте США сообщили о вступлении в силу новых санкций против России 27 августа

Санкции США против России, анонсированные ранее, вступят в силу 27 августа после официальной публикации в Федеральном регистре. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Госдепартамента.

«Срок уведомления, предусмотренный законом… истек 22 августа. Мы подписали уведомление в федеральном регистре, которое вводит в действие санкции, и ожидаем, что оно будет опубликовано 27 августа», — сказал он.

Ожидалось, что первый пакет санкций, связанный, в частности, с делом Скрипалей, вступит в силу 22 августа. Однако на сайте официальной газеты правительства США Federal Register в этот день соответствующее уведомление не появилось.

Ранее Вашингтон объявил, что новые санкции против России вступят в силу 22 августа. Поводом стало отравление в Великобритании бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. По мнению властей США, Россия использовала химическое оружие вопреки международному праву.

СМИ сообщали, что введение ограничений пройдет в два этапа. Первая часть санкций заключается в запрете на экспорт в Россию электронных устройств, лазеров и технологий в области нефти и газа. Вторая часть санкции будет введена в случае, если Россия не предоставит гарантии того, что не будет использовать химоружие в будущем. По информации NBC News, ограничения могут коснуться запрета на перелеты в США компании «Аэрофлот», но в Госдепе сказали, что санкции коснутся компании косвенно.

В Кремле назвали увязку новых санкций с отравлением Скрипалей «категорически неприемлемой». Министерство внутренних дел России сообщило о том, что Москва начнет разрабатывать ответ на американские санкции.