Адвокату арестованной в США россиянки Марии Бутиной могут запретить говорить о ее деле

Прокуроры предупредили адвоката ранее арестованной в США россиянки Марии Бутиной Роберта Дрисколла, что могут через суд запретить ему разглашать информацию о деле. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на письмо прокуроров cудье.

Возможное введение запрета связано с тем, что, по мнению обвинения, адвокат слишком часто делится данными со СМИ.

Прокуроры пишут, что Дрисколл обсуждал «качество дела или доказательства» с Politico, Washington Post и RT. «Если правительство продолжит сталкиваться с дальнейшими нарушениями правил, то оно может обратиться за помощью в суд»,— говорится в письме.

Дрисколл не дал изданию оперативный комментарий относительно возможного запрета общения со СМИ.

Напомним, Бутину задержали 15 июля в Вашингтоне. Ее обвинили в деятельности в качестве иностранного агента без соответствующей регистрации, до этого ей также вменялся сговор с целью работы иностранным агентом без регистрации. Максимальное наказание по этим статьям — 15 лет лишения свободы.

Согласно тексту обвинения, Бутина, работая от имени «российского чиновника», предпринимала попытки по установлению неофициальных контактов с американскими политиками и политическими организациями. Обо всем она в отчетах по электронной почте и личных сообщениях в твиттере докладывала «российскому чиновнику».

Бутину называли «специальной помощницей» заместителя председателя Центробанка Александра Торшина, который в апреле оказался под американскими санкциями.

Издание The Washington Post также сообщало, что Бутина получала финансовую поддержку от совладельца и гендиректора группы «Н-Транс» Константина Николаева. Об этом, по данным издания, она в апреле сообщала комитету по разведке Сената США.