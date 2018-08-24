ЦБ хочет получить право внесудебной блокировки сайтов

Центробанк (ЦБ) хочет получить право без суда блокировать сайты, используемые для финансового мошенничества. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники.

ЦБ разработал проект поправок к закону «Об информации». Его уже обсуждали в правительстве на совещании у вице-премьера Максима Акимова, в настоящее время он проходит межведомственное согласование. Представитель ЦБ сказал «Ведомостям», что речь идет о блокировке ресурсов как в российской доменной зоне, так и в зарубежных.

Центробанк хочет иметь право блокировать четыре вида ресурсов. Это, в частности, сайты, названия которых похожи на другие, что позволяет вводить потребителей в заблуждение, а также ресурсы, предоставляющие финансовые услуги без лицензии. Третий вид сайтов — те, которые распространяют недостоверные сведения о состоянии финансовых организаций. В правительстве этот пункт не поддержали. Также ЦБ хочет блокировать сайты, которые предоставляют доступ к ресурсам финансово-кредитных организаций, но не во внесудебном, а в досудебном порядке. В данном случае блокировка может быть использована как обеспечительная мера.

Представитель вице-премьера Акимова отказался от комментариев изданию.

Ранее Минкомсвязи подготовило текст поправок к закону «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», в которых содержится предложение ограничивать доступ без суда к страницам в интернете, содержащим «обоснование и оправдание» экстремизма и терроризма. По действующему закону блокировке без суда подлежат страницы, содержащие призывы к массовым беспорядкам, участию в «массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка» и экстремистской деятельности. Роскомнадзор также может блокировать материалы иностранных и международных организаций, признанных нежелательными. В экспертном совете при правительстве России поправки направили на доработку.