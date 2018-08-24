Михаила Бабича назначили послом России в Беларуси

Президент России Владимир Путин назначил Михаила Бабича, который ранее был полномочным представителем президента в Приволжском федеральном округе, послом России в Беларуси. Указ о назначении Бабича опубликован на официальном портале правовой информации.

Также Бабич стал спецпредставителем российского президента по развитию торгово-экономического сотрудничества с Беларусью.

Напомним, в 2016 году Бабича хотели назначить послом России на Украине, но заместитель главы МИД Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркал объявила, что этот «вопрос снят с повестки дня». Она также отметила, что отказ Украины рассматривать назначение нового посла не повлияет на отношение стран.

До назначения на пост полпреда в Приволжском федеральном округе Бабич был депутатом Госдумы, руководил корпорацией «Антей», был помощником главы погранслужбы ФСБ, а также работал некоторое время премьер-министром Чечни.