«Коммерсант» узнал причину пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня»

Экспертиза электрооборудования сгоревшего в Кемерове торгового центра «Зимняя вишня» установила, что пожар начался в светодиодном светильнике, который залила талая вода с крыши. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные экспертизы.

Исследование проводило ООО «Бюро независимых экспертиз» по назначению старшего следователя при председателе Следственного комитета России (СКР) Рустама Габдуллина. «Коммерсант» отмечает, что экспертиза, в частности, установила, что сечение едва ли не каждого электропровода в здании было занижено по сравнению с расчетным на 10–20%. Это обстоятельство, по данным издания, списали на бракованную продукцию, а во время пожара прибор, в котором произошло замыкание, должен был отключить защитный автомат. Специалисты заключили, что автоматы в цепи освещения могли быть неисправны или не установлены вовсе.

По мнению экспертов, восстановить точную картину пожара в настоящее время уже не представляется возможным, так как здание «Зимней вишни» снесли.

Напомним, пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта. Возгорание началось на четвертом этаже здания, где располагались кинозал и детские аттракционы. Причиной пожара стало короткое замыкание. В результате пожара погибли 60 человек.

В конце июля Следственный комитет предъявил обвинение семерым фигурантам дела — начальнику караула пожарной части в халатности, трем сотрудникам ОАО «Кемеровский Кондитерский Комбинат» в оказании услуг противопожарной безопасности, не соответствующих правилам, охраннику за невыполнение обязательств по оповещению о возникшем пожаре, а также еще двум людям за содержание пожарной сигнализации в ненадлежащем состоянии.

По делу о пожаре также проходят бывший глава управления МЧС по Кемеровской области Александр Мамонтов и начальник отдела надзора Григорий Терентьев. Их обвиняют в том, что они не провели проверку соблюдения требований пожарной безопасности в «Зимней вишне». Обвинение в халатности предъявлено пожарному Андрею Бурсину, чей отряд первым прибыл на место тушения пожара. Суд также арестовал главу кемеровского госстройнадзора Танзилю Комкову.