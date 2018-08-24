В посольстве России в ЮАР рассказали о причинах задержания российского судна

В Южноафриканской республике (ЮАР) остановили российское судно «Лада», чтобы проверить транзитную документацию на перевозку промышленной взрывчатки, однако ее не оказалось. Об этом «Новой газете» рассказал пресс-атташе в ЮАР Александр Куляев.

По его словам, власти выдали судну «предписание оставаться на месте» для выяснения всех обстоятельств, а к экипажу никаких санкций не применялось. Куляев добавил, что владелец судна «Трансфлот» занимается срочным оформлением необходимой документации.

Пресс-атташе заявил, что не может прокомментировать информацию о расследовании или уголовном деле, так как у посольства и генконсульства России в ЮАР нет информации, а от властей ЮАР поступает противоречивая информация.

При этом издание HeraldLIVE утверждает, что судно задержано и находится под арестом. Представитель министра торговли и промышленности ЮАР Сидуэлл Медупе, слова которого приводит СМИ, заявил, что власти проинформированы о доставке взрывчатых веществ, обнаруженных на борту, и которое не предназначались для выгрузки в ЮАР. По словам Медупе, полиция сейчас занимается этим вопросом.

«Новая газета» обратилась за комментарием в «Трансфлот». В ответе на запрос по электронной почте представитель компании заявил, что не комментирует «фейк ньюз». Собеседник газеты также утверждает, что моряки находятся на судне, и экипаж вернется домой после окончания контракта. Само судно идет к причалу под выгрузку, добавил он.

Напомним, 23 августа издание HeraldLIVE сообщило, что на побережье города Порт-Элизабет в Южноафриканской республике задержали судно «Лада» под российском флагом по подозрению в перевозке оружия и взрывчатых веществ.

По информации издания, в воскресенье 19 августа в порту Нгкура с корабля отгрузили 14 контейнеров, а еще 20 контейнеров остались на борту. В неотгруженных контейнерах якобы и находился «нелегальный» груз стоимостью, примерно, 237 млн рублей (50 млн рэндов). В «Трансфлоте» заявили «Новой газете», что 14 контейнеров не были отгружены.

Южноафриканское СМИ утверждает, что расследованием дела занимается элитная уголовно-розыскная организация «Ястребы». В публикации говорится, что контейнеры предназначались для Лагоса, Нигерии и США.

Согласно информации на сайте Maritimebulletin, корабль вышел из порта Усть-Луг в мае 2018 года и побывал в портах Индии, Индонезии, Шри-Ланки, Кении, Мозамбика и Танзании.

Однако владелец корабля «Трансфлот» информацию о задержании опровергает. «Никакой полиции, никаких арестов не было. Капитан не может не знать об аресте. Такового нет. Это фейковая новость из «Твиттера», — сказал ТАСС представитель компании.

По его словам, власти ЮАР разрешили судну причалить в порту, и экипаж ждет, когда порт примет сухогруз. На борту «Лады» находятся 10 человек, компания-судовладелец поддерживает связь с капитаном и экипажем.

В разговоре с TradeWinds, представитель компании уточнил, что груз был загружен в Ченнаи, Индии. В контейнеры были помещены пикрат аммония и разрывные патроны трех типов. Груз выгружали в Коломбо, Момбасе, Дар-эс-Саламе и Тулеаре без каких-либо задержек и проблем с местными властями, сказали в компании. Следующими портами выгрузки должны стать Лагос — Нигерия и Уилмингтон, Северная Каролина, США.