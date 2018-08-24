В США российскую «фабрику троллей» обвинили в разжигании споров о вреде вакцинации

Учетные записи, связанные с российским «Агентством интернет-исследований» (так называемой «фабрикой троллей»), повышали уровень противоречий в американском обществе касательно вакцинации, публикуя резкие посты и в защиту, и против прививок. Об этом говорят результаты исследования сотрудников университета Джорджа Вашингтона.

Ученые исследовали сеть профилей, которые, на основании данных спецслужб и Конгресса, связаны с Россией. Они проанализировали 899 твитов, опубликованных с 2014 по 2017 годы и пришли к выводу, что тролли писали о вакцинации в 22 раза чаще: если у обычных пользователей одно сообщение о прививках в среднем приходится на 12 тысяч твитов, то у троллей — на 550.

При этом если многочисленные боты, которые предлагали пользователям переходы на вредоносные сайты, писали в основном только о вреде вакцинации, то тролли поддерживали уровень антагонизма. Объединить троллей в группу помог хэштег #VaccinateUS, который обычно не используется при обсуждении прививок.

В сообщениях против прививок они писали о том, что те якобы приводят к аутизму и что на их производстве наживаются фармацевтические компании. «Вы знали, что есть секретная правительственная база зараженных #вакцинацией детей? #VaccinateUS», — приводят исследователи пример твитов.

В постах в поддержку прививок их противники обвинялись в глупости: «#VaccinateUS Глупость не лечится. Пускай умрут от кори, а я за #вакцинацию».

Исследование было опубликовано на фоне крупнейшей вспышки кори в Европе — число зараженных оценивается в 41 тысячу человек (в прошлом году было 26 тысяч случаев). Большая часть случаев заболевания, 23 тысячи, приходится на Украину. Более 30 человек погибли, из них 14 смертей пришлись на Сербию.

В последние года в США происходят большие споры о необходимости прививок. Так, например, за последние 13 лет в штате Техас количество школьников, отказавшихся хотя бы от одной прививки, увеличилось почти в 20 раз.

Напомним, по данным американских властей, «Агентство интернет-исследований», связанное с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным, перед выборами президента США в 2016 году размещало в соцсетях посты об американской политике от лица граждан США, эти записи видели миллионы американцев.

В феврале 2018 года Минюст США предъявил обвинения во вмешательстве в выборы 13 гражданам России и трем юридическим компаниям. Российские власти отрицают все обвинения.