СК завел уголовное дело на лидеров «Правого сектора» после заявления о подготовке убийства 50 россиян

Главное следственное управление Следственного комитета завело уголовное дело на восьмерых членов запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор», в том числе на ее бывшего лидера Дмитрия Яроша и действующего — Андрея Тарасенко, по статьям о подготовке убийства (ч. 1 ст. 30 УК) и посягательстве на жизнь чиновников (ст. 277, ст. 295, ст. 317 УК).

Как установил СК, 10 мая 2018 года подозреваемые в Киеве составили «приговор Центрального национального суда «Правого сектора», где говорилось о необходимости убить около 50 представителей российских судебных и правоохранительных органов, участвовавших в расследовании дела бывшего милиционера Александра Костенко. В 2015 году суд в Симферополе приговорил его 4 годам колонии за нападение на сотрудника «Беркута».

Следствие собирается предъявить им обвинения и объявить в международный розыск. В сообщении СК не говорится о дальнейших действиях членов «Правого сектора» после составления приговора. Там также не упоминается о том, чтобы они действительно убили кого-то из списка, хотя среди вменяемых им статей есть п. «б» ч. 2 ст. 105 УК об убийстве в связи с осуществлением лицом служебной деятельности.

В августе 2018 года Александр Костенко вышел на свободу из колонии №5 в городе Кирово-Чепецк. Помимо нанесения телесных повреждений средней тяжести сотруднику «Беркута» во время Евромайдана, его также обвиняли в хранении оружия. Сторону обвинения на процессее тогда представляла экс-глава крымской прокуратуры и депутат седьмого созыва Госдумы Наталья Поклонская.

«ОВД-Инфо» включило Костенко в т.н. «Список Сенцова» — перечень украинских политзаключенных, арестованных или осужденных в России. Сам украинский режиссер, объявивший голодовку до их освобождения, не называл точных имен.