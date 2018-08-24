В Белгороде сотрудники Центра «Э» несколько месяцев вели съемку скрытой камерой в квартире «Свидетелей Иеговы»
В Белгороде сотрудники Центра «Э» на девять месяцев установили скрытую камеру в однокомнатной квартире супругов, которые были последователями организации «Свидетели Иеговы», признанной экстремистской и запрещенной в России по решению суда. Об этом сообщает «Дождь» со ссылкой на адвоката Антона Омельченко.
«В материалах дела реально записано все: вот они смотрят телевизор, как-то негативно высказались в адрес власти — тут же делают пометку «Ругал власть». Стенографируют полностью все», – сказал адвокат.
Омельченко уточнил, что сейчас пара, за которой почти год наблюдали силовики, покинула Россию.
По его словам, правоохранительные органы устанавливали скрытые камеры и в домах других членов организации, фиксируя, что они молятся. После этого возбуждались уголовные дела.
Ранее сообщалось, что финские власти получили около 200 заявок о предоставлении убежища от российских последователей организации.
О массовых обысках «Свидетелей Иеговы» в Белгороде стало известно в феврале. Силовики обыскали 16 квартир и доставили их жителей в полицию, где с них собрали отпечатки пальцев. Двоих человек задержали.
Напомним, в марте Минюст признал религиозную организацию «Свидетели Иеговы» экстремистской. В министерстве заявляли, что деятельность организации не соответствует уставу иеговистов, а около 100 материалов организации были внесены в федеральный список экстремистских публикаций.
После чего в апреле Верховный суд постановил ликвидировать религиозную организацию «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и ее 395 региональных отделений, а имуществе передать в собственность государства.