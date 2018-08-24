В Кремле прокомментировали слова Кадырова о запрете правозащитникам посещать Чечню

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что не знает контекста высказывания Кадырова о запрете правозащитникам на въезд в Чеченскую республику. Слова Пескова передают Интерфакс и РИА Новости.

«Не имея полного контекста, я не могу дать какую-то оценку», — заявил Песков, отметив, что «слова (прим. — Рамзана Кадырова) не могут распространяться на всех правозащитников, которые есть в нашей стране, в том числе на российских».

По словам пресс-секретаря президента, «многие правозащитники выполняют очень необходимые функции и пользуются заслуженным уважением».

Напомним, выступая 22 августа перед чеченскими силовиками, глава региона Рамзан Кадыров заявил, что «вводит санкции» против правозащитников: после окончания суда над главой регионального отделения правозащитного центра «Мемориал» Оюбом Титиевым им якобы будет закрыт въезд в республику. Полный список имен оглашен не был.

Чечня станет «запретной территорией» также и для террористов и экстремистов, которых Кадыров в своей речи поставил в один список с правозащитниками.