«Кажется, договорились»: Белоусов и Силуанов рассказали об итогах встречи с бизнесом

Помощник президента России Андрей Белоусов, предложивший изъять более 500 млрд рублей у крупных российских промышленных компаний, договорился с представителями бизнеса о «наращивании инвестиций в перспективные проекты», сообщают «Ведомости».

В пятницу Белоусов, а также вице-премьер Антон Силуанов, министр промышленности и торговли Денис Мантуров провели встречу с бизнесом. На ней присутствовали представители 16 промышленных компаний, в том числе «Сибура», НЛМК, «Евраза», «Мечела», «Алросы», «Северстали», «Уралхима», «Норильского никеля» и других. Еще до начала встречи Белоусов, отвечая на вопрос журналиста, сказал: «Мы, кажется, договорились».

Позже он рассказал, что, с бизнесом была достигнута договоренность о наращивании инвестиций в проекты, которые будут выбраны специально созданной рабочей группой. Проекты будут связаны с инфраструктурой, экологией, цифровизацией и внедрением технологий.

«Вопрос как обеспечить финансирование этих направлений ключевой. Делать это с помощью налогов в условиях, когда компании сами готовы идти в эту повестку, конечно, неправильно. Если компании готовы, то нужно создать условия, чтобы они туда шли», —приводит его слова ТАСС.

«500 млрд руб. это верхняя граница, если на 200-300 млрд руб. найдем ресурсов за счет этих компаний, будет уже хорошо», – считает помощник президента.

«Уклонисты», по словам Белоусова, наверное, будут, но ими должны заниматься в бюро Российского союза промышленников и предпринимателей. Главное, чтобы не Следственный комитет, пошутил председатель РСПП Шохин.

Силуанов, в свою очередь, подчеркнул, что налоговая нагрузка на бизнес в ближайшие годы меняться не будет, а правительство «выработает меры поддержки для инвестиционных проектов, которые интересны и государству, и бизнесу».

Напомним, в середине августа стало известно, что Белоусов направил президенту России Владимиру Путину письмо, в котором предложил изъять у 14 нефтехимических, химических и металлургических компаний более 500 миллиардов рублей, которые пойдут на исполнение «майского указа».

В СМИ появлялись сообщения о том, что Путин одобрил изъятие сверхприбыли, но пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что президент не принимал решений, связанных с увеличением нагрузки, а поручил проработать этот вопрос в правительстве.

В то же время три российских министерства, которым поручили выразить свое мнение относительно идеи Белоусова об изъятии сверходоходов, по данным РБК, не поддержали ее. Представители бизнеса и РСПП также раскритиковали предложение помощника президента.