Благотворительные фонды попросили декриминализовать работу врачей при назначении наркотических лекарств

Благотворительные фонды «Подари жизнь» и «Вера» предложили внести изменения в уголовное и административное законодательство, чтобы полностью декриминализовать работу врачей при назначении наркотических обезболивающих лекарств. Об этом сообщает РБК со ссылкой на письма, направленные главе Минздрава Веронике Скворцовой и вице-премьеру Татьяне Голиковой.

По мнению фондов, предложения Министерства здравоохранения о декриминализации ошибок медиков при работе ​с наркотическими обезболивающими средствами не решат проблему уголовного преследования врачей и фармацевтов. Согласно законопроекту, освобождать от ответственности будут тех, кто совершил правонарушение впервые, признался в этом и активно помогал при расследовании, а также возместил ущерб.

Инициатива Минздрава не переквалифицирует нарушения медработников, считает член Совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере и директор по развитию фонда «Подари жизнь» Екатерина Чистякова.

По данным опроса Ассоциации профессиональных участников хосписной помощи и фонда помощи хосписам «Вера», проведенного в феврале 2017 года, почти 38% врачей боятся уголовного преследования из-за назначения наркотических средств. Еще 27% медиков не уверены, что назначение таких препаратов оправданно и соответствует боли пациентов, а 9% боятся последствий для здоровья больного.