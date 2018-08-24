В Хабаровске в экстремизме обвинили членов сообщества женоненавистников во «Вконтакте»

В Хабаровске сотрудники ФСБ арестовали двоих создателей и шестерых участников группы «Мужское государство | Хабаровск» в соцсети «Вконтакте» по обвинению в создании экстремистского сообщества (ст. 282.1), сообщает «ДВ-новости».

Как рассказал изданию адвокат Василий Порайко, они были задержаны более полугода назад после того, как внедренный информатор ФСБ на одном из собраний предложил ограбить торговца насваем, оказавшегося сотрудником Нацгвардии под прикрытием. Помимо этого на своих сходках, проходивших в заброшенных зданиях, участники делали и взрывали коктейли Молотова.

Организаторы группы во «Вконтакте» создали его как филиал крупного сообщества соцсети «Мужское государство | Штаб» (более 155 тысяч участников). Идеологией как основной группы, так и официальных 39 филиалов в разных городах, как утверждает «ДВ-новости», являются национализм и женоненавистничество (организаторы в описании сообщества назвали свою идеологию «национал-патриархатом»).

Издание Daily Storm опубликовало фрагмент из материалов дела, где приводится переписка предполагаемого информатора с одним из организаторов. Перед вступлением его проверяли на соответствие взглядам сообщества: спрашивали о его отношении к национализму, женщинам и президенту Путину. Администратор сообщества также уточнял у него, готов ли он «иметь дело с законом» и выйти на митинг сторонников политика Алексея Навального.

Ранее стало известно о том, что омское управление Следственного комитета проводит доследственную проверку в отношении местной радикальной феминистки, подозреваемой в «возбуждение ненависти либо вражды, а также унижении достоинства» мужчин (ч.1 ст.282 УК).

В Калининградской области в середине августа было предъявлено обвинение в возбуждении ненависти (ст. 282 УК) жителю города Багратионовск. По информации центра «Сова», его обвиняют за пост с изображением мужчины, наносящего удар женщине, сопровождающимся резким текстом о присущих женщинам качествах и их поведении. До этого мужчину отчислили за женонинавистнические письма преподовательнице и соответствующие комментарии на ее странице.