В Петербурге отпраздновали день рождения отца Кадырова пушечным залпом из Петропавловской крепости

В честь празднования дня рождения Ахмата-Хаджи Кадырова в Петропавловской крепости по личному распоряжению главы Чеченской республики его помощник Мухамед Гамзатов и актер Василий Лановой произвели выстрел из пушки. О праздновании сообщила «Фонтанка».

Выстрел из пушки состоялся в 12 часов. Как отмечает издание, мероприятие было организовано петербургским филиалом бойцовского клуба «Ахмат» по личному поручению Рамзана Кадырова.

В акции приняли также участие депутаты парламента Чеченской Республики и ветераны боевых действий, которые после пушечных залпов запустили в небо воздушные шары в цветах российского флага. «Ахмат – сила, объединяющая братские народы России», — несколько раз проскандировали они после этого.

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Напомним, в июне 2016 года губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко подписал постановление о присвоении мосту через Дудергофский канал имени первого президента Чечни Ахмата Кадырова, что вызвало широкий резонанс.