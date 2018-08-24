«Яблоко» попросило проверить работу Российского военно-исторического общества на территории мемориала Сандармох

Партия «Яблоко» направила обращения на имя руководителей следственного управления, МВД, прокуратуры Карелии с просьбой проверить соблюдение закона об охране объектов культурного наследия в связи с предстоящей экспедицией Российского военно-исторического общества на территории мемориала Сандармох. Об этом сообщает «7×7» со ссылкой на председателя партии Эмилию Слабунову.

В письме говорится, что акт экспертизы не опубликован на официальном сайте управления по охране объектов культурного наследия региона, хотя согласно 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия», это необходимо для получения разрешения на проведение любых работ на территории памятника.

«Информация о наличии такой историко-культурной проектной документации отсутствует. С учетом того, что начало работ запланировано на 25 августа 2018 года, прошу вас дать поручение срочно начать проведение проверки соблюдения действующего законодательства», — говорится в обращении.

Аналогичное письмо отправлено на имя начальника управления по охране объектов культурного наследия Карелии.

25 августа 2018 года в Медвежьегорском районе Карелии, на мемориальном кладбище Сандармох начнутся работы по поиску захоронений узников финских лагерей и погибших солдат Красной армии. Экспедицию организовало отделение Российского военно-исторического общества (РВИО), разрешение на эти работы выдало управление по охране объектов культурного наследия Карелии. У правозащитников и экспертов появились сомнения в целесообразности и законности запланированных работ.