Вступающие в силу 27 августа санкции США введут запрет на оказание внешней помощи и продажу оружия

Документ Госдепартамента США о новых санкциях в отношении России за применение в Великобритании отравляющего вещества «Новичок», которые вступят в силу 27 августа, был опубликован в официальном правительственном журнале Federal Register.

Документ введет запрет на оказание внешней помощи, продажу оружия, отказ от кредитования со стороны госструктур США и запрет на экспорт товаров и технологий двойного назначения.

Санкции включают в себя:

Завершение внешней помощи России в рамках американского закона о помощи иностранным государствам, за исключением предоставления срочной гуманитарной помощи и поставок продовольствия или сельскохозяйственных товаров.

Завершение продаж и финансирования продаж оружия и продукции двойного назначения России в рамках закона о его экспорте и прекращение выдачи лицензий российским компаниям на экспорт оружия из перечня военного снаряжения США

Запрет на кредиты от правительства США и другую финансовую помощь, включая запрет на кредиты от Экспортно-импортного банка США, дающего займы на покупку американских экспортеров

Запрет на экспорт технологий и товаров, конфиденциальных по соображениям национальной безопасности

Введение подобных санкций предусмотрено законом 1991 года о контроле за химическим и биологическим оружием. Как отмечает РБК, Госдепартамент не воспользовался описанной там возможностью прекратить выдачу экспортных лицензий, необходимых для продолжения сотрудничества России и США в освоении космоса и в коммерческих космических пусках.

Также исключение было сделано для товаров, произведенных дочерними компаниями американских брендов на территории России, которые им полностью принадлежат.

Напомним, Госдепартамент США анонсировал новые санкции против России в связи с отравлением в Великобритании бывшего разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в начале августа.

Вторая часть санкций будет введена в случае, если Россия за три месяца не предоставит гарантии того, что не будет использовать химоружие в будущем, и не даст согласия на «инспекции объектов экспертами ООН». Второй этап предполагает понижение уровня дипломатических отношений, запрет на полеты «Аэрофлота» в США и прекращение экспорта и импорта между странами.

В Кремле назвали увязку новых санкций с отравлением Скрипалей «категорически неприемлемой». Министерство внутренних дел России сообщило о том, что Москва начнет разрабатывать ответ на американские санкции.