Мэрия Москвы отказалась рассматривать заявку сторонников Навального на митинг против пенсионной реформы

Власти Москвы не стали рассматривать заявку сторонников Алексея Навального о проведении акции 9 сентября против повышения пенсионного возраста. Это связано с тем, что она была подана раньше срока. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на главу московского департамента региональной безопасности Владимира Черникова.

«Она подана раньше срока, поэтому мы оставим ее без рассмотрения», — заявил Черников.

В пресс-службе департамента пояснили, что сторонники политика подали заявку о проведении митинга в единый день голосования, 9 сентября, на Тверской улице. Заявленная численность участников — до 30 тысяч человек.

В начале августа Навальный анонсировал акцию протеста против повышения пенсионного возраста в единый день голосования, который состоится 9 сентября.

Он добавил, что заявки на участие в акции будут поданы в соответствии с законом: за 15 суток до мероприятия. Политик отмечал, что никаких ограничений на проведение митингов в день выборов не существует. Если власти откажут в проведении митинга, Навальный обещал устроить несанкционированную акцию.

О повышении пенсионного возраста правительство сообщило 14 июня. Реформа предусматривает повышение пенсионного возраста с 2019 года: с 60 до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и с 55 до 63 лет для женщин (к 2034 году). 19 июля Госдума приняла законопроект в первом чтении. Пенсионную реформу поддержала только фракция партии «Единая Россия».