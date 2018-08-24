СК не нашел признаков реабилитации нацизма в стихах крымскотатарской поэтессы

Следственный отдел СК России по Железнодорожному району Симферополя не нашел «сведений об обстоятельствах, указывающих на признаки какого-либо преступления» в материалах МВД, который организовал проверку публикации антивоенных стихов крымскотатарской поэтессы Алие Кенжалиевой в местной газете «Къырым».

Об этом говорится в ответе на ее запрос по поводу хода и результатов проверки, которая проводилась «по факту распространения… выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы — Дне победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». Материал проверки вместе с решением СК, не нашедшем признаков преступления по части 3 статьи 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма), было направлено в прокуратуру для оценки действий сотрудников МВД, сообщивших о «преступлении».

«Я рада, что все решилось таким образом. Возможно, на это решение повлияла огласка. Писать не перестану! Никто не сможет ни запугать меня, ни запретить. Спасибо всем, кто меня поддержал, спасибо моему народу — я на себе ощутила единство и силу, и свободу, которая есть в нас!, — прокомментировала Кенжалиева ответ СК. — Мне неприятна была эта ситуация, неприятно было чувствовать себя под наблюдением. Горечь осталась».

Напомним, в середине августа крымские правоохранительные органы начали проверку стихов Кенжалиевой о современном праздновании Дня Победы. Во время опросов следователь ей пояснил, что она «принижает значение победы, а значит, оправдывает нацизм». Поэтесса утверждала, что выступила против «пафоса празднования трагедии».

Поэтесса также выяснила, что интерес правоохранителей к ее стихам возник после жалобы неизвестного лица в Роскомнадзор.