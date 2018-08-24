Генпрокуратура признала нежелательной американскую экологическую организацию

Генпрокуратура признала нежелательной в России работу американской неправительственной организации «Тихоокеанский центр защиты окружающей среды и природных ресурсов» (Pacific Environment). Об этом сообщил официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной, передает РИА Новости.

Организация признана нежелательной, так как «представляет угрозу основам конституционного строя Российской Федерации и безопасности государства».

«Информация о принятом решении направлена в Минюст России для внесения сведений в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации», – добавил Куренной.

PERC – неправительственная организация в США, основанная в 1987 году юристом и политологом Армином Розенкранцем. PERC занимается вопросами по международной охране и защите окружающей среды и природных ресурсов, в частности животного мира Тихоокеанской среды.