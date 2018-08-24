В Самаре снесут установленный на детской площадке памятник криминальному авторитету
Власти Самары снесут памятник, установленный на детской площадке на месте убийства криминального авторитета. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию города.
Вот он - памятник Беркуту в центре Самары. В понедельник его здесь не будет. pic.twitter.com/fBfg36kVGx— Александр Хинштейн (@Khinshtein) August 24, 2018
О памятнике вечером 23 августа сообщили участники группы «Подслушано | Самара» во «ВКонтакте». Как уточнила автор поста, «этот арт-объект уже 3 года» стоит на детской площадке дома 21 на улице Ново-садовая.
Позднее кандидат в депутаты Госдумы и советник главы Росгвардии Александр Хинштейн уточнил, что это памятник брату криминального авторитета Константина Беркута Владимиру, застреленному во дворе. Хинштейну об этом написала пользователь твиттера, отметив также в сообщении врио губернатора Самарской области и мэра города.
Хинштейн отметил, что по сведениям регионального министерства имущественных отношений, плиту поставили без разрешения. Жители домов по соседству написали, что изначально «мемориал» дополнялся беседкой, которую впоследствии снесли.