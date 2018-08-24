СК возбудил новое дело после публикации в «Новой газете» видео с избиением осужденных в ярославской колонии

Следственный комитет России возбудил еще одно уголовное дело о превышении полномочий на сотрудников ярославской колонии №1 после публикации нового видео об избиении осужденных.

«23 августа 2018 года в средствах массовой информации была опубликована еще одна видеозапись, на которой сотрудники ФСИН избивают заключенных. При изучении видеозаписи среди избивавших были установлены личности двух сотрудников ФСИН, уже привлекаемых к уголовной ответственности, и Главным следственным управлением незамедлительно возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий с применением физического насилия и специальных средств», — сообщили в СК.

Все эти дела в отношении сотрудников ярославского ФСИН объединены в одно производство.

Накануне «Новая газета» опубликовала еще одно свидетельство пыток в ярославской ИК-1. На видеозаписи, которая, предположительно, была сделана в конце 2016 года, сотрудники ФСИН заставляют заключенных бегать по коридору и бьют их руками и дубинками. На видео фигурируют те же сотрудники, что пытали заключенного Евгения Макарова.

Видеозапись пытки над Макаровым, оказавшаяся в распоряжении адвокатов «Общественного вердикта», была опубликована в «Новой газете» 20 июля. Сама видеозапись была сделана в июне 2017 года с помощью видеорегистратора, который обязан носить каждый сотрудник ФСИН. На видео мужчины в форме несколько минут по очереди бьют Макарова дубинками и кулаками по ногам, а также льют ему на голову воду из ведра.

К настоящему моменту фигурантами дела являются 12 сотрудников колонии, почти все из них находятся в СИЗО.