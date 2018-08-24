У посольства России в Вильнюсе открылся сквер имени Бориса Немцова. Фото

Фото: Артемий Василевский, для «Новой Газеты — Балтия»

В Вильнюсе у посольства России прошла церемония открытия сквера имени Бориса Немцова — решение о переименовании в мае принял городской совет.

We just unveiled ‘Nemtsov Square’- meaningful gesture dedicated to this great man & all those who live & fight for open & democratic #Russia, those who supported our freedom & independence. I'm proud, that it embodies the unique spirit of #Vilnius – open, welcoming, multicultural pic.twitter.com/KjwCskFOUl — Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) August 24, 2018

На церемонии присутствовали мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс и бывший председатель литовского сейма Витаутас Ландсбергис.

С предложением переименовать улицу, ведущую к посольству России в Литве, в честь Бориса Немцова к мэру Вильнюса обратился лидер литовской парламентской фракции «Союз Отечества — христианские демократы» Габриелюс Ландсбергис.

Шимашюс, в свою очередь, предлагал назвать сквер возле российского посольства «сквером российской демократии». Российское посольство в Вильнюсе раскритиковало это предложение, назвав его подражанием США, где уже имеется площадь Немцова.

«Такие выдающиеся личности, как Немцов, достойны увековечения и в Вильнюсе», — приводят ТАСС слова Шимашюса на церемонии открытия сквера 24 августа.

Напомним, в феврале 2018 года в Вашингтоне открыли площадь имени Немцова. Кроме того, на Украине комиссия по вопросам переименований поддержала инициативу мэра Киева Виталия Кличко также назвать сквер у российского посольства в честь российского оппозиционного политика.

Бориса Немцова убили 27 февраля 2015 года в центре Москвы. Его застрелили в спину. В июле 2017 года суд признал виновными в убийстве пятерых человек — Заура Дадаева, Анзора и Шадида Губашевых, Тамерлана Эскерханова и Хамзат Бахаева. Они получили от 19 до 11 лет колонии строгого режима.