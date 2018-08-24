Краснодарский суд отказался возбуждать уголовное дело против сотрудника ДПС из-за залитого краской протокола

Краснодарский краевой суд отказался рассматривать апелляционную жалобу на пятый отказ возбудить уголовное дело против сотрудника ДПС, при котором в 2015 году был избит житель Ейска Денис Резанов, из-за того, что протокол судебного заседания оказался залит краской. Об этом сообщается на сайте фонда «Общественный вердикт».

В сообщении фонда рассказывается, что протоколы судебного заседания, поступили из Ейского городского суда в Краснодарский краевой суд, они были залиты полностью черной краской. В организации отметили, что в данном случае суд должен был отменить вынесенное решение, однако апелляционный суд для «устранения недостатков» направил дело в суд первой инстанции.

«Отсутствие протокола судебного заседания является безусловным основанием для отмены решения суда первой инстанции. Каким образом Ейский городской суд будет устранять его отсутствие? Составит заново?» — сказала юрист «Общественного вердикта» Светлана Тореева.

По информации фонда, в материалах дела есть записка секретаря Ейского суда, в которой объясняется, что протокол залит чернилами и восстановить его невозможно. Электронная версия протокола не сохранилась. Юристы «Общественного вердикта» узнали о случившимся во время суда.

В августе 2015 года Дениса Резанова избил неизвестный. После произошедшего он пролежал в 35-градусную жару почти три часа без воды и медицинской помощи, несколько раз терял сознание.

В фонде утверждают, что происходящее наблюдали сотрудники местной полиции. В возбуждении уголовного дела против сотрудника ДПС, который, по мнению защиты, задерживал Резанова и не воспрепятствовал избиению, отказали пять раз. Сам Резанов был осужден на три года за угрозу в отношении сотрудника полиции . Его жалоба направлена в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).