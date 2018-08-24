В Екатеринбурге возбудили административное дело после жалобы депутата на оскорбление в фейсбуке

Прокуратура Кировского района Екатеринбурга возбудила административное дело против местного жителя Платона Маматова по части 2 статьи 5.61 КоАП (оскорбление, содержащееся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или средствах массовой информации) из-за жалобы депутата городской думы Евгения Боровика. Об этом Маматов сообщил в фейсбуке.

В определении прокуратуры, которое опубликовал Маматов, сказано, что прокуратура Екатеринбурга в начале июля назначила лингвистическую экспертизу из-за жалобы Боровика. По состоянию на 2 августа ее не завершили. Согласно опубликованному Маматовым документу, срок административного расследования по делу продлили до 2 сентября. В нем также сказано, что Боровик подал жалобу после того, как Маматов 19 июня оскорбил его в комментариях в фейсбуке.

Перепалка между Маматовым и Боровиком произошла под постом журналистки «Екатеринбург-ТВ» Оксаны Маклаковой, посвященном ВИЧ-диссидентству. Она началась после высказывания Боровика о ВИЧ-диссидентах.

Боровик является депутатом Думы Березовского городского округа Екатеринбурга с 2012 года. В конце января 2018 года Боровик опубликовал в фейсбуке пост, в котором пообещал денежное вознаграждение тому, кто «наиболее жестко и дерзко опустит» журналистку Ксению Собчак «с небес в самую вонючую и поганую лужу». В настоящее время пост удален. Адвокат Собчак Константин Добрынин обращался к главе Екатеринбурга Евгению Ройзману с просьбой рассмотреть публикацию Боровика на предмет нарушения правил депутатской этики.