В Москве произошел пожар в главном здании Центробанка. Фото

В Москве произошел пожар в здании Центробанка, расположенном на улице Неглинной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Сначала сообщалось, что горит пятый этаж здания, однако РИА Новостям в МЧС сообщили, что очаг был на четвертом этаже здания, пострадавших нет. ТАСС сообщал, что движение по Неглинной улице перекрыто, но пожарным было сложно подъехать к зданию из-за припаркованных автомобилей.

Фото: Влад Докшин, «Новая газета»

Представитель столичного главка МЧС сказал РИА Новостям, что на место ЧП направили 26 пожарных расчетов, всего 92 человека.

Позже агентству сообщили, что открытое горение на площади 30 квадратных метров удалось сбить. Очаг возгорания находился на четвертом этаже. Пострадавших при пожаре нет.

Фото: Влад Докшин, «Новая газета»

По словам корреспондента «Новой газеты», дым идет с верхних этажей, внутри здания находятся пожарные.

Фото: Влад Докшин, «Новая газета»

РИА Новости со ссылкой со представителя столичного главка МЧС передает, что пожар полностью потушили в 20.57.

Фото: Влад Докшин, «Новая газета»

По данным корреспондента «Новой» на 21:30, Неглинная улица перекрыта, проезжают только пожарные машины.