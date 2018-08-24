На казанскую активистку составили протокол после групповой зарядки рядом с правительством Татарстана

На казанскую экоактивистку Веру Керпель составили протокол об организации несогласованного мероприятия после того, как она провела групповую зарядку на площади возле правительства Татарстана. Об этом сообщает «Idel.Реалии».

Активистка рассказала изданию, что ее вызвал участковый Ленар Раянов. Он попросил Керпель ознакомиться с протоколом, в котором говорилось, что она нарушила часть 2 статьи 20.2 КоАП (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи уведомления о его проведении). Групповую зарядку у здания правительства посчитали пикетом, так как все ее участники были одеты в одинаковые футболки с надписью «Нет МСЗ», потому что выступают против строительства в Казани& мусоросжигательного завода.

Керпель хотели отвезти в суд, но она отказалась ехать туда, сославшись на плохое самочувствие. По ее словам, заседание по делу должно пройти 27 или 28 августа.

Зарядка прошла 17 августа, подобную акцию также планировали провести 24 августа, но Керпель вызвали в полицию.

Мусоросжигательный завод в Татарстане планируют построить в поселке Осиново в пригороде Казани. На нем планируется утилизировать до 50% всех твердых бытовых отходов города. Строительство предполагают начать в октябре 2018 года.