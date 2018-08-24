В Москве откроется «Культурная прачечная»

В Москве появится «Культурная прачечная», где любой человек сможет бесплатно постирать и высушить свои вещи. Об этом сообщил директор петербургской благотворительной организации «Ночлежка» Григорий Свердлин в фейсбуке.

По словам Свердлина, в «Культурной прачечной» будет восемь стиральных и восемь сушильных машин, таким образом, получать помощь смогут 400-500 человек каждый месяц.

Прачечную в Москве «Ночлежка» откроет вместе с благотворительным фондом «Второе дыхание». Свердлин отметил, что все расходы на коммунальные услуги и аренду обе организации будут делить пополам.

«Утром и днем в нашей прачечной будут стирать вещи нуждающиеся люди, а вечером и ночью сотрудники "Второго дыхания" будут стирать пожертвованную им одежду. Потом они передают ее в региональные центры социального обслуживания и благотворительные организации», — написал директор «Ночлежки».

Свердлин сообщил, что в настоящее время в «Культурной прачечной» начинается ремонт, договор подписали 22 августа.

В Петербурге подобный проект открылся в ноябре 2016 года, по словам Свердлина, на 23 августа 2018 года помощь получили более 5500 человек.