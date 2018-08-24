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Испанское правительство одобрило декрет для переноса останков Франко

Общество

 

Правительство Испании одобрило декрет, дающий законное обоснование для переноса и эксгумации останков Франсиско Франко, похороненного в Долине Павших, который управлял страной с 1939 по 1975 год. Об этом сообщает испанский канал RTVE.

Об одобрении правительством переноса останков Франко сообщила вице-премьер Кармен Кальво. Решение должно быть принято родственниками диктатора в течение 15 дней.

Глава испанского правительства социалист Педро Санчес одобрил решение испанского парламента. «Страна, которая смотрит в будущее, должна быть в мире с ее прошлым», — написал он в твиттере.

О намерении принять декрет Санчес сообщил в конце июня. Тогда он рассказал о намерении превратить Долину Павших в центр памяти жертв гражданской войны в Испании.

Представители оппозиции раскритиковали планы правительства. О том, что не нужно переносить останки Франко заявлял, в частности, лидер правоцентристской Народной партии Испании Пабло Касадо.  

Долина Павших – мемориальный комплекс рядом с Мадридом. Он был построен в 1940–50-e годы с использованием труда политических заключенных.

Теги:
правительство, испания, em
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