Испанское правительство одобрило декрет для переноса останков Франко

Правительство Испании одобрило декрет, дающий законное обоснование для переноса и эксгумации останков Франсиско Франко, похороненного в Долине Павших, который управлял страной с 1939 по 1975 год. Об этом сообщает испанский канал RTVE.

Об одобрении правительством переноса останков Франко сообщила вице-премьер Кармен Кальво. Решение должно быть принято родственниками диктатора в течение 15 дней.

Глава испанского правительства социалист Педро Санчес одобрил решение испанского парламента. «Страна, которая смотрит в будущее, должна быть в мире с ее прошлым», — написал он в твиттере.

Un país que mira al futuro debe estar en paz con su pasado. Vamos a exhumar los restos de Franco con todas las garantías y escuchando al resto de grupos parlamentarios. El #Gobierno actúa con serenidad para devolver la dignidad a las víctimas del franquismo y a la #democracia. pic.twitter.com/hNuKRzAO39 — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) August 24, 2018

О намерении принять декрет Санчес сообщил в конце июня. Тогда он рассказал о намерении превратить Долину Павших в центр памяти жертв гражданской войны в Испании.

Представители оппозиции раскритиковали планы правительства. О том, что не нужно переносить останки Франко заявлял, в частности, лидер правоцентристской Народной партии Испании Пабло Касадо.

Долина Павших – мемориальный комплекс рядом с Мадридом. Он был построен в 1940–50-e годы с использованием труда политических заключенных.