СМИ: находящимся в СИЗО беременным и несовершеннолетним сократили добавки к питанию

Беременные женщины, кормящие матери и несовершеннолетние, которые находятся в СИЗО, перестали получать дополнительные продукты (творог, масло, сыр, молоко и овощи). Об этом сообщил «Коммерсант».

По прежним правилам, несовершеннолетние в сутки получали 15 г масла и сыра и 10 г сахара, беременные женщины —100 г овощей, 50 г мяса, 40 г творога, два куска хлеба, стакан молока, горсть сушеных фруктов и куриное яйцо.

Однако 18 апреля правительство выпустило постановление об изменении рациона питания, рассказал «Коммерсант». Инициатором поправок стал Минюст, уточнила газета.

Детский омбудсмен Анна Кузнецова выразила опасение за здоровье женщин и детей, а также пообещала обратиться во ФСИН за разъяснением. Глава Совета по правам человека Михаил Федотов заявил, что не знал о постановлении правительства и пообещал изучить этот вопрос.