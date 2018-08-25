Bloomberg: США предупредили Россию о готовности нанести удар по Сирии

США нанесут удар по Сирии, если войско президента страны Башара Асада использует химоружие для возвращения под контроль территории на севере провинции Идлиб. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на четыре источника.

Заявление Вашингтона прозвучало во время переговоров советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым, утверждает агентство.

Болтон сказал, что у США есть информация о готовности войск Асада при поддержке российских военных взять под контроль эту часть страны (на данный момент этой территорией управляют боевики), а для проведения операции может быть использовано химоружие.

Во время переговоров Болтон и Патрушев также обсудили возможный вывод американских военных с базы на границе Сирии и Ирака, либо их сотрудничество с российскими силами. Агентство утверждает, что договориться о сотрудничестве не удалось. Bloomberg также сообщило, что США отказались от плана свержения Асада и вместо этого сосредоточились на сдерживании влияния Ирана в Сирии.

Напомним, 14 апреля США, Великобритания и Франиция нанесли совместные удары по Сирии. Это стало ответом на предполагаемую химическую атаку в городе Дума, ответственность за которую запад возложил на правительственные войска Асада. В России назвали химическую атаку в Сирии «инсценировкой».