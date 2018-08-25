The New York Times рассказала о «замолчавших» американских шпионах в Кремле

Спецслужб США перестали получать информацию от осведомителей в различных властных структурах России и остаются в неведении о планах Кремля, касающихся промежуточных выборов в США в ноябре, утверждает американская газета The New York Times со ссылкой на источники, близкие к разведке.

По информации издания, информаторы не были «раскрыты или уничтожены», а затаились из-за агрессивной работы российской контрразведки. Газета утверждает, что «затишье» связано с покушением на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь.

Другой причиной, по которой спецслужбы остались без информации, американское СМИ назвало высылку дипломатов из России, среди которых были сотрудники разведки.

Россия выслала американских дипломатов и закрыла генкольсунство США в Санкт-Петербруге в ответ на аналогичные меры Вашингтона.

По информации СМИ, Москва выслала отдел политики американского посольства в полном составе, включая его руководителя Криса Робинсона. Среди высланных дипломатов оказался личный переводчик посла США и пресс-секретарь посольства. Все высланные дипломаты работали в разведке, утверждал «Коммерсант».

Напомним, США выслали 60 российских дипломатов и закрыли российское генкольсунство в Сиэтле в знак солидарности с Великобританией по «делу Скрипалей».