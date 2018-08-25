Интерфакс: в ярославской колонии началась проверка заключенных после публикации нового видео с пытками

В исправительной колонии №1 в Ярославле началась проверка заключенных и сотрудников, которая должна определить, как видео с пытками попало в СМИ. Об этом сообщил Интерфакс со ссылкой на источник.

«В настоящий момент устанавливается, как и кем конкретно видео были изъяты с регистратора и кому они были переданы», — заявил собеседник агентства.

По его словам, не исключено, что доступ к служебным видеозаписям могли иметь заключенные. Во ФСИН информацию пока никак не прокомментировали.

Накануне «Новая газета» опубликовала еще одно свидетельство пыток в ярославской ИК-1. На видеозаписи, которая, предположительно, была сделана в конце 2016 года, сотрудники ФСИН заставляют заключенных бегать по коридору и бьют их руками и дубинками. На видео фигурируют те же сотрудники, что пытали заключенного Евгения Макарова.

Следственный комитет России возбудил еще одно уголовное дело о превышении полномочий на сотрудников ярославской колонии №1 после публикации видео.

Видеозапись пытки над Макаровым, оказавшаяся в распоряжении адвокатов «Общественного вердикта», была опубликована в «Новой газете» 20 июля. Сама видеозапись была сделана в июне 2017 года с помощью видеорегистратора, который обязан носить каждый сотрудник ФСИН. На видео мужчины в форме несколько минут по очереди бьют Макарова дубинками и кулаками по ногам, а также льют ему на голову воду из ведра.