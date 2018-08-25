Представители ОБСЕ встретились с экипажем судна «Механик Погодин»

Представители специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Донбассе и представители руководства ООО «В.Ф.Танкер» провели встречу с экипажем российского судна «Механик Погодин», задержанного в порту Херсона. Об этом сообщила компания, владеющая судном.

«Команда чувствует себя хорошо. Танкер полностью готов к отплытию и находится у причала в ожидании разрешения на отход», — говорится в сообщении.

В компании уточнили, что у экипажа есть необходимые продукты питания и лекарства. Команда может покидать судно и связываться с родственниками и близкими.

Ранее представителей СММ ОБСЕ не допустили на российский танкер «Механик Погодин» в Херсоне. Представившийся сотрудником Службы безопасности Украины потребовал у них специального разрешения на его посещение.

Инцидент произошел 17 августа. «У входных ворот нефтяного терминала на улице Марии Фортус мужчина, представившийся сотрудником СБУ, сообщил СММ, что им необходимо получить предварительное разрешение от властей порта на доступ к объекту», — говорится в отчете. Миссия пообещала следить за происходящим на танкере.