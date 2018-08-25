На Красной площади задержали трех человек на акции памяти «Демонстрации семерых» 1968 года. Фото

Задержания на Красной площади, Влад Докшин/ «Новая газета»

На Красной площади возле Лобного места сотрудники правоохранительных органов задержали трех человек, пришедших на акцию памяти, посвященной 50-летней годовщине «Демонстрации семерых». Об этом сообщил корреспондент «Новой газеты».

Среди задержанных правозащитник Сергей Шарова-Делоне (племянник вышедшего на площадь в 1968 году Вадима Делоне) и политик Леонид Гозман. Они попытались развернуть плакат «За нашу и вашу свободу», тот самый, который демонстранты развернули 50 лет назад.

Кроме того, задержана Анна Красовицкая, внучка другой участницы акции Натальи Горбаневской. Красовицкая пришла на Красную площадь с плакатом «Свободу Сенцову». Задержанных доставили в ОВД «Китай город». Участники акции, примерно, 30 человек, также отправились туда.

Анна Красовицкая с плакатом, Влад Докшин/ «Новая газета»

Участники акции крепят цветы к забору у Лобного места. Красная площадь частично огорожена из-за прошедшего вчера фестиваля Спасская башня, Влад Докшин/ «Новая газета»

Лобное место, Влад Докшин/ «Новая газета»

25 августа 1968 года на Красной площади состоялась «Демонстрация семерых». Тогда восемь человек вышли на Лобное место, они выступали против ввода советских войск в Чехословакию.

В акции участвовали Константин Бабицкий, Татьяна Баева, Наталья Горбаневская, Лариса Богораз, Вадим Делоне, Владимир Дремлюга, Павел Литвинов и Виктор Файнберг. Они развернули плакаты «За нашу и вашу свободу», «Руки прочь от ЧССР». Акция продолжалась около пяти минут, затем ее участников задержали сотрудники КГБ.