На Красной площади задержали трех человек на акции памяти «Демонстрации семерых» 1968 года. Фото
Влад Докшинфотокорреспондент
На Красной площади возле Лобного места сотрудники правоохранительных органов задержали трех человек, пришедших на акцию памяти, посвященной 50-летней годовщине «Демонстрации семерых». Об этом сообщил корреспондент «Новой газеты».
Среди задержанных правозащитник Сергей Шарова-Делоне (племянник вышедшего на площадь в 1968 году Вадима Делоне) и политик Леонид Гозман. Они попытались развернуть плакат «За нашу и вашу свободу», тот самый, который демонстранты развернули 50 лет назад.
Кроме того, задержана Анна Красовицкая, внучка другой участницы акции Натальи Горбаневской. Красовицкая пришла на Красную площадь с плакатом «Свободу Сенцову». Задержанных доставили в ОВД «Китай город». Участники акции, примерно, 30 человек, также отправились туда.
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25 августа 1968 года на Красной площади состоялась «Демонстрация семерых». Тогда восемь человек вышли на Лобное место, они выступали против ввода советских войск в Чехословакию.
В акции участвовали Константин Бабицкий, Татьяна Баева, Наталья Горбаневская, Лариса Богораз, Вадим Делоне, Владимир Дремлюга, Павел Литвинов и Виктор Файнберг. Они развернули плакаты «За нашу и вашу свободу», «Руки прочь от ЧССР». Акция продолжалась около пяти минут, затем ее участников задержали сотрудники КГБ.