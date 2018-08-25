В Бельгии задержали партию кокаина с логотипом «Единой России»

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Генте партию кокаина, который был расфасован в брикеты с логотипом «Единой России» (российский флаг и медведь). Об этом сообщили бельгийские СМИ.

Телерадиокомпания VRT опубликовало видео, на котором виден этот логотип в контейнере с кокаином, а издание HLN разместила на своем сайте соответствующие фото.

По информации бельгийских изданий, партия наркотиков прибыла из Бразилии, ее оптовая стоимость оценивается в 56 млн евро, а розничная в 100 млн евро.

Начальник местного управления полиции Патрик Уиллокс сказал, что это крупнейшая задержанная партия кокаина в истории Гента. Он уточнил, что логотип с медведем и российским флагом может обозначать тип наркотиков или их производителя.

Напомним, в феврале 2018 году также стало известно о поставке российским спецбортом более 360 кг кокаина из Аргентины в Россию . Чемоданы с наркотиками нашли в школе при российском посольстве в Буэнос-Айресе.

На данный момент по делу проходят трое сотрудников дипмиссии Али Абянов, Владимир Калмыков и Иштимир Худжамов. По версии следствия, Абянов, работавший в то время завхозом посольства, помог Ковальчуку спрятать чемоданы с кокаином в школе. Дипломатов Владимира Калмыкова и Иштимира Худжамова задержали с поличным при получении груза в Москве.

Кроме того, еще два россиянина проходят фигурантами дела в Аргентине (в России их не подозревают). Речь идет о полицейском Иване Близнюке, охранявшим посольство, и его друге механике Александре Чикало. Их обвиняют в том, что они координировали отправку наркотиков в Москву.

В июле 2018 года в Россию из Германии также экстрадировали еще одного из фигурантов дела Андрея Ковальчука. Его обвиняют в организации контрабанды кокаина через российское посольство в Аргентине.