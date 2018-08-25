Минобороны России заявило о подготовке инсценировки атаки химическим оружием в Сирии

Спецгруппа боевиков, обученных британской частной военной компанией «Олива», намерена сымитировать атаку химическим оружием от лица правительственной армии президента Башара Асада в провинции Идлиб, заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков РИА Новости.

«На данных боевиков возложена задача имитировать спасение пострадавших от химоружия в облачении пресловутых "Белых касок"», — сказал Конашенков.

По его словам, для этого в район Джиср Эш-Шугур уже прибыла группа боевиков, которая доставила восемь емкостей с хлором. Позже, по информации Минобороны, емкости вывезли в деревню Халлюз в нескольких километрах от Джиср эш-Шугура.

Конашенков выразил уверенность, что данные действия нужны для очередного ракетного удара по Сирии, который уже готовят США и их союзники.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на четыре источника сообщило, что советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон на встрече с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым предупредил Москву, что США готовы нанести удар по Сирии, если войска Асада использует химоружие для возвращения под контроль территории на севере провинции Идлиб.

Болтон заявил, что у США есть информация о готовности войск Асада при поддержке российских военных взять под контроль эту часть страны (на данный момент этой территорией управляют боевики), а для проведения операции может быть использовано химоружие.

Напомним, 14 апреля США, Великобритания и Франиция нанесли совместные удары по Сирии. Это стало ответом на предполагаемую химическую атаку в городе Дума, ответственность за которую запад возложил на правительственные войска Асада. В России назвали химическую атаку в Сирии «инсценировкой».