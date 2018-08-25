Интерфакс: СК возбудил дело после пропажи денег Захарченко

После пропажи трех млн евро из денег, изъятых у бывшего сотрудника антикоррупционного главка (ГУЭБиПК) МВД России полковника Дмитрия Захарченко, Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело. Об этом сообщил Интерфакс со ссылкой на два источника.

«По результатам проверки было возбуждено дело о краже в особо крупном размере», — заявил собеседник агентства. Официальными комментариями следствия по поводу этой информации не поступало.

О том, что пропало три млн евро стало известно 30 мая. «Следователи, в частности, проверят причастные к перевозке денег организации и ведомства для установления всех обстоятельств исчезновения», — заявлял источник Интерфакса.

Тогда адвокат Захарченко Александр Горбатенко сказал, что он «слышал» о проведении проверки по этому поводу, но официально его никто не уведомлял. По словам адвоката, деньги могли быть похищены при их пересчете в одном из банков.

Напомним, всего у Захарченко изъяли девять млдр евро. Следователи также указывали, что у Захарченко есть 27 объектов недвижимости, дорогостоящие автомобили, золотой слиток и денежные средства в рублях и валюте.

По словам полковника, из перечисленного имущества ему принадлежало около 92 тысяч рублей. Остальное было зарегистрировано на родственников и других лиц.

В середине июля СК заявил, что изъятые у обвиняемого в коррупции экс-сотрудника МВД девять млрд рублей перечислены на счет Казначейства России.