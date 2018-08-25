В Москве задержали политика Алексея Навального

Политика Алексея Навального задержали у подъезда его дома. Об этом в твиттере сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш.

Она уточнила, что это произошло два часа назад, сейчас он находится в ОВД Даниловский.

«За что задержали, не говорят. Телефон отобрали», – сообщила она.

В начале августа Навальный анонсировал акцию протеста против повышения пенсионного возраста в единый день голосования, который состоится 9 сентября.

Сегодня власти Москвы заявили, что все-таки рассмотрят заявку сторонников оппозиционера Алексея Навального на проведение акции 9 сентября против повышения пенсионного возраста.

За день до этого они не стали рассматривать заявку сторонников Навального, так как она была подана раньше срока. В пресс-службе департамента пояснили, что была подана заявка о проведении митинга в единый день голосования на Тверской улице. Заявленная численность участников — до 30 тысяч человек.

О повышении пенсионного возраста правительство сообщило 14 июня. Реформа предусматривает повышение пенсионного возраста с 2019 года: с 60 до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и с 55 до 63 лет для женщин (к 2034 году). 19 июля Госдума приняла законопроект в первом чтении. Пенсионную реформу поддержала только фракция партии «Единая Россия».