Вылетевший из Москвы самолет по ошибке сел на строящуюся полосу в Улан-Удэ

Самолет «Уральских авиалиний», вылетевший из Москвы, из-за ошибки пилотов приземлился в аэропорту Улан-Удэ на строящуюся взлетно-посадочную полосу. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источник.

Airbus А-320, выполнявший рейс в Иркутск, из-за неблагоприятных погодных условий рейс был перенаправлен на запасной аэродром — в Улан-Удэ.

Однако экипаж перепутал строящуюся и действующую взлетно-посадочные полосы и приземлился на первую. Действующая полоса располагалась параллельно в нескольких метрах и была свободна, отметил собеседник агентства.

На строящейся полосе ночью тестировали светосигнальное оборудование. Подсветка была включена.

«Лайнер от полетов отстранен, проводится его осмотр и экспертиза, — рассказал источник. — Однако визуально внешних повреждений удалось избежать. Ни экипаж, ни пассажиры не пострадали».

В пресс-службе авиакомпании «Уральские авиалинии» агентству подтвердили, что инцидент произошел с их самолетом.

«Во время посадки никто из пассажиров не пострадал. Судно повреждений не получило», — сообщили в компании.