Геннадий Тимченко объявил о планах построить в Петербурге самый большой в мире ледовый дворец

В Санкт-Петербурге к 2023 году планируется построить самый большой в мире ледовый дворец. Об этом заявил президент петербургского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА Геннадий Тимченко, передает ТАСС.

«Я думаю, что мы будем ориентироваться — где-то, как минимум 20 млрд [рублей], а то и больше будет стоить эта арена. Это не государственное финансирование, это частное предприятие», — сказал Тимченко.

Ледовый дворец, по его словам, также планируется использовать для проведения концертов. Новая арена будет вмещать до 22,5 тысячи человек.

Геннадий Тимченко занимает пост президента петербургского хоккейного клуба СКА с 2011 года. Он также является председателем совета директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и вице-президентом Олимпийского комитета России.