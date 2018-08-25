«Вот она, слава!» Руководство «Единой России» отреагировало на новость об изъятии кокаина с партийным логотипом

Заместитель секретаря генсовета «Единой России» Евгений Ревенко прокомментировал сообщения об обнаруженных в Бельгии брикетах кокаина, на которых был логотип российской партии (российский флаг и медведь).

«Вот она, слава! Теперь и латиноамериканские наркобароны прослышали о существовании партии «Единая Россия» и даже решили использовать часть нашего логотипа для маскировки очередной партии кокаина на этот раз из Бразилии в Бельгию. А может быть, им просто понравился триколор с нашим медведем. В любом случае, день задался, было, над чем посмеяться», — написал он в фейсбуке.

О том, что в Генте задержали партию кокаина с логотипом «Единой России», стало известно после того, как телерадиокомпания VRT опубликовала видео. По информации бельгийских изданий, партия наркотиков прибыла из Бразилии, ее оптовая стоимость оценивается в 56 млн евро, а розничная в 100 млн евро.

Начальник местного управления полиции Патрик Уиллокс уточнил, что логотип с медведем и российским флагом может обозначать тип наркотиков или их производителя.

Напомним, в феврале 2018 году также стало известно о поставке российским спецбортом более 360 кг кокаина из Аргентины в Россию . Чемоданы с наркотиками нашли в школе при российском посольстве в Буэнос-Айресе.

На данный момент по делу проходят трое сотрудников дипмиссии Али Абянов, Владимир Калмыков и Иштимир Худжамов. По версии следствия, Абянов, работавший в то время завхозом посольства, помог Ковальчуку спрятать чемоданы с кокаином в школе. Дипломатов Владимира Калмыкова и Иштимира Худжамова задержали с поличным при получении груза в Москве.

Кроме того, еще два россиянина проходят фигурантами дела в Аргентине (в России их не подозревают). Речь идет о полицейском Иване Близнюке, охранявшим посольство, и его друге механике Александре Чикало. Их обвиняют в том, что они координировали отправку наркотиков в Москву.

В июле 2018 года в Россию из Германии также экстрадировали еще одного из фигурантов дела Андрея Ковальчука. Его обвиняют в организации контрабанды кокаина через российское посольство в Аргентине.