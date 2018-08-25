Новая газета

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Навального увезли из ОВД на машине скорой помощи с подозрением на перелом мизинца

Общество

 

Политика Алексея Навального увезли из ОВД Даниловский с подозрением на перелом мизинца левой руки. Об этом сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш.

Она уточнила, травма могла быть получена в результате задержания, в котором участвовали пятеро сотрудников ОМОНа.

Ярмыш также добавила, что Навального задержали в рамках административного протокола от 31 января. Она предполагает, что задержание связано с митингом в поддержку «забастовки избирателей», который прошел в Москве 28 января. Административное дело в отношении Навального, которое было заведено после акции, суд вернул в полицию.

«Суд предварительно в понедельник. Пока говорят, что его оставляют в ОВД до суда», – написала Ярмыш. 

Ранее Навального задержали у подъезда его дома. Несколько часов адвоката политика не пускали в ОВД.

Теги:
nt, навальный
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