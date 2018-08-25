Шестое уголовное дело против поэта Бывшева дополнили новым эпизодом. ФСБ заинтересовалась его стихами о войне

Поэта из Орловской области Александра Бывшева вызвали в Следственный комитет и сообщили, что ФСБ инициировала проверку вышедшей в США в 2015 году книги стихов о второй Мировой войне «Кровавая память» на предмет наличия в ней призывов к экстремистской деятельности. Об этом «Новой газете» рассказал сам Бывшев.

По его словам, сегодня в Кромском СК следователь из Орла по фамилии Полонская сообщила, что материалы проверки было решено приобщить к расследуемому сейчас уголовному делу против Бывшева по статье о публичных призывах к экстремистской деятельности за публикацию в интернете стихов, в частности, стихотворения «Посвящается расширению НАТО на восток».

Адвокат Бывшева предположил, что после проверки могут завести уголовное дело по статье о реабилитации и оправдании нацизма, поскольку в книге есть стихи о военных преступлениях высшего руководства СССР в период 2-ой Мировой войны.

Ранее против Бывшева возбудили уголовное дело по части 2 статьи 280 УК (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием средств массовой информации, либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе Интернета).

Это было уже шестое уголовное дело, которое завели на поэта. В 2015 году на него завели уголовное дело за публикацию двух «антироссийских стихотворений». Тогда его приговорили к 300 часам исправительных работ. В 2017 он стал фигурантом нового уголовного дела за стихотворение «На независимость Украины».