В Волгограде сотрудника ФСБ задержали с восемью килограммами наркотиков

На посту ДПС в Волгограде задержали сотрудника ФСБ, который вез в машине восемь килограммов наркотиков. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в спецслужбе.

По данным Интерфакса, задержанный проходит службу в Крыму.

«Мужчина на личном автомобиле вез крупную партию наркотических веществ — от 8 до 10 кг. Свертки с наркотиками оперативники обнаружили в колесах автомобиля», — сказал собеседник агентства.

Свертки с наркотиками нашли в колесах машины личного автомобиля задержанного