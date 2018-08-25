В Самаре с детской площадки убрали памятник криминальному авторитету

С детской площадки в Самаре убрали памятник установленный на детской площадке на месте убийства криминального авторитета. Об этом сообщил советник директора Росгвардии Александр Хинштейн.

«Сегодня ранним утром бандитский памятник был демонтирован с детской площадки на Н-Садовой и вывезен неизвестными лицами», – сообщил он.

О памятнике вечером 23 августа сообщили участники группы «Подслушано | Самара» во «ВКонтакте». Как уточнила автор поста, «этот арт-объект уже 3 года» стоит на детской площадке дома 21 на улице Ново-садовая.

Вот он - памятник Беркуту в центре Самары. В понедельник его здесь не будет. pic.twitter.com/fBfg36kVGx — Александр Хинштейн (@Khinshtein) August 24, 2018

Позднее кандидат в депутаты Госдумы и советник главы Росгвардии Александр Хинштейн уточнил, что это памятник брату криминального авторитета Константина Беркута Владимиру, застреленному во дворе. Хинштейну об этом написала пользователь твиттера, отметив также в сообщении врио губернатора Самарской области и мэра города.

Хинштейн отметил, что по сведениям регионального министерства имущественных отношений, плиту поставили без разрешения. Жители домов по соседству написали, что изначально «мемориал» дополнялся беседкой, которую впоследствии снесли