Правительство Болгарии объявило национальный траур после гибели 15 туристов в ДТП
Правительство Болгарии объявило национальный траур после гибели 15 человек в ДТП с участием туристического автобуса. Об этом сообщает ТАСС.
Инцидент произошел в районе Искырского дефиле недалеко от города Своге.
По словам министра здравоохранения Болгарии Кирила Ананиева, 13 человек погибли на месте происшествия, еще двое — во время транспортировки в больницу. 27 человек госпитализированы с травмами различной степени тяжести.
Согласно предварительной информации, автобус упал с обрыва высотой около 20 м и загорелся, причины происшествия пока не известны.
По данным телекомпании BTV, в автобусе находились болгарские паломники, посещавшие монастыри.