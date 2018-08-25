Правительство Болгарии объявило национальный траур после гибели 15 туристов в ДТП

Правительство Болгарии объявило национальный траур после гибели 15 человек в ДТП с участием туристического автобуса. Об этом сообщает ТАСС.

Инцидент произошел в районе Искырского дефиле недалеко от города Своге.

По словам министра здравоохранения Болгарии Кирила Ананиева, 13 человек погибли на месте происшествия, еще двое — во время транспортировки в больницу. 27 человек госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Согласно предварительной информации, автобус упал с обрыва высотой около 20 м и загорелся, причины происшествия пока не известны.

По данным телекомпании BTV, в автобусе находились болгарские паломники, посещавшие монастыри.