Умер сенатор Джон Маккейн

Сенатор-республиканец Джон Маккейн умер на 82-м году жизни, сообщает CNN со ссылкой на заяление офиса политика.

«Сенатор Джон Сидни Маккейн III умер в 16:28 (23:28 мск) 25 августа 2018 года. С сенатором в момент смерти были рядом его жена Синди и их семья», — приводит канал слова представителей офиса.

В июле прошлого года у Маккейна во время операции по удалению гематомы из-под глаза обнаружили глиобластому — агрессивную форму опухоли мозга. 24 августа 2018 года его семья в заявлении сообщила об отказе Маккейна от ее лечения: «За прошедший год Джон превзошел ожидания касательно того, сколько он проживет. Но развитие заболевания и неумолимое влияние возраста вынесли свой вердикт».

На новость отреагировали многие представители политического мира. Бывший президент Барак Обама, победивший Маккейна в президентской гонке 2008 года, в своем заявлении отметил, что тот представлял себе государственную службу «долгом патриота». «Нас объединяла, несмотря на все противоречия, верность чему-то высокому, идеалам, за которые американцы и иминранты в одинаковой степени боролись, выступали и жертвовали собой», — написал Обама.

My deepest sympathies and respect go out to the family of Senator John McCain. Our hearts and prayers are with you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 26, 2018

Бывший президент Джимми Картер отметил, что американцы будут вечно благодарны ему за его военную службу и непреклонную прямоту в Сенате. «Джон Маккейн был человеком чести, настоящим патриотом — в лучшем смысле этого слова», — заявил Картер.

Джон Маккейн родился в семье военных в 1936 году на авиабазе ВВС США в Панаме. До начала своей политической карьеры он был военным летчиком и принимал участие в войне во Вьетнаме. В 1982 году он стал членом Палаты представителей, а в 1986-м — был избран сенатором от штата Аризона.