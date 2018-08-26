Жителя Ростова-на-Дону вызвали в полицию после публикации поста во «ВКонтакте»

18-летнего жителя Ростова-на-Дону Владислава Корнеева вызвали в полицию после публикации поста в социальной сети «ВКонтакте», сообщает «Дождь» со ссылкой на самого юношу.

Полицейские объяснили, что получили жалобу на молодого человека из-за его негативных высказываний о русской власти и русском народе. По словам Корнеева, в публикации не было призывов и оскорблений. Он написал объяснительную записку, в которой подтвердил факт того, что пост написал он. После этого молодого человека отпустили.

Представившийся сотрудником правоохранительных органов вызвал юношу на «беседу» 24 августа, не уточнив, о чем она будет. В случае если Корнеев откажется прийти, полицейский заявил, что вызовет «опергруппу». В отделении, как рассказал Корнеев, правоохранители ему угрожали и спрашивали, «фашист» ли он.

В дежурной части отдела полиции №1 УМВД по Ростову-на-Дону отказались комментировать данную ситуацию.

Ранее в Барнауле возбудили нескольких уголовных по статье об экстремизме из-за публикации во «ВКонтакте» сохраненных изображений. В Твери преследованию подвергается местный житель Сергей Соколов за репосты публикаций, которые следствие проверяет на наличие признаков экстремизма и оскорбления чувств верующих.

Компания Mail.Ru Group, которой принадлежат «ВКонтакте» и «Одноклассники», обратилась в Государственную думу с просьбой об амнистии осужденных за активность в соцсетях. Из-за большого количества возбужденных уголовных дел «ВКонтакте» заявила о планах начать публиковать статистику обращений властей за данными пользователей.