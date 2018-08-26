The Independent: связанные с Россией аккаунты в твиттере пытались отвлечь внимание от дела против Манафорта

В твиттере опубликовали тысячи сообщений об убийстве американской студентки Молли Тиббетс, чтобы отвлечь внимание от расследования дела в отношении бывших соратников президента США Дональда Трампа. Об этом пишет The Independent со ссылкой на анализ Альянса по обеспечению демократии. Издание считает, что твиттер-аккаунты связаны с Россией.

20-летнюю Молли Тиббетс искали в течение пяти недель, ее тело обнаружили в штате Айова 21 августа. В убийстве девушки подозревается нелегальный мигрант. Связанные с Россией аккаунты публиковали сообщения под хэштегами #MollieTibbetts и #buildthewall (построить стену — ред.), в них подчеркивался нелегальный иммиграционный статус подозреваемого.

The Independent отмечает, что атака «троллей» началась почти сразу после вынесения обвинений бывшему главе предвыборного штаба Трампа Полу Манафорту. Его признали виновным в восьми пунктах из 18, обвинения касаются налогового мошенничества, сокрытия зарубежных счетов и нарушения банковского законодательства.

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По версии издания, «русские тролли» пытаются отвлечь внимание и от дела бывшего юриста президента Майкла Коэна, который признался в том, что по поручению Трампа платил за молчание двум женщинам, с которыми у президента были отношения. Коэн заключил со следствием досудебное соглашение. Его обвиняют в предоставлении ложных сведений в банк и нарушении правил финансирования политических кампаний.

Расследованием дела Манафорта занимается специальный прокурор Роберт Мюллер, который должен выявить связи Трампа с Россией. По версии следствия, Манафорт и его правая рука Роберт Гейтс работали на партию регионов на Украине в 2006-2015 годах и отмывали заработанные деньги через американские и иностранные корпорации. Обвинение считает, что они скрывали от властей США лоббистскую работу по продвижению интересов Украины по указанию экс-президента страны Виктора Януковича.

Ранее американские власти заподозрили российское «Агентство интернет-исследований» в размещение в соцсетях постов об американской политике от лица граждан США во время предвыборной кампании в 2016 году. Агентство связывают с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным.